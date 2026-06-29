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Синоптик рассказал о регионах России, где почувствуют европейскую жару

По словам синоптика Шувалова, в центральных и западных регионах России максимальная температура составит +32 градуса.
Глеб Владовский 29-06-2026 10:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Европейская жара с максимальной температурой не доберется до российских регионов, однако в некоторых областях будет знойно. Об этом сообщил «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«Максимум, что будет в средней полосе, и то это захватит центральные западные области и Черноземье, это +30 и максимум +32 градуса. Температура придется на четверг, 2 июля», - уточнил собеседник телеканала.

Эксперт также отметил, что, несмотря на объявленный в Калининграде и Белоруссии «красный» уровень погодной опасности, температура около +37 градусов не ожидается на территории России.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии объявили наивысший уровень погодной опасности в связи с экстремальной жарой. По прогнозам синоптиков, воздух в юго-западной части страны прогреется до +39 градусов, в то время как на северо-востоке показатель составит +29.

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