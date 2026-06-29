Российские войска уничтожили до 95 боевиков ВСУ в Константиновке за сутки. Об этом сообщило МО РФ.

Минобороны России добавило, что в этом городе наши войска продолжают вести активные наступательные действия. Они движутся на всех направлениях. Уточняется, что российские подразделения ведут зачистку от разрозненных групп боевиков юго-западной части города.

Помимо этого, отмечено, что враг в Константиновке за сутки ведения боевых действий потерял две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс. Всего же в полосе ответственности группировки войск «Юг» удалось уничтожить более 240 военнослужащих врага, четыре боевые бронированные машины, два бронетранспортера М113, 22 автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении. Он был обшит защитной металлической сеткой, но это не спасло врага от FPV-дронов Вооруженных сил России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.