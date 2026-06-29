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Войска уничтожили до 95 украинских боевиков в Константиновке за сутки

Штурмовые отряды продолжают зачистку от разрозненных групп боевиков юго-западной части города.
29-06-2026 12:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска уничтожили до 95 боевиков ВСУ в Константиновке за сутки. Об этом сообщило МО РФ. 

Минобороны России добавило, что в этом городе наши войска продолжают вести активные наступательные действия. Они движутся на всех направлениях. Уточняется, что российские подразделения ведут зачистку от разрозненных групп боевиков юго-западной части города.

Помимо этого, отмечено, что враг в Константиновке за сутки ведения боевых действий потерял две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс. Всего же в полосе ответственности группировки войск «Юг» удалось уничтожить более 240 военнослужащих врага, четыре боевые бронированные машины, два бронетранспортера М113, 22 автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении. Он был обшит защитной металлической сеткой, но это не спасло врага от FPV-дронов Вооруженных сил России. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #константиновка #потери ВСУ #группировка юг
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