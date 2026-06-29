Девять украинцев и двое белорусов задержаны в Польше за организацию протестов. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. Задержание подозреваемых произвели сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) и пограничники. После этого людей депортируют из страны.

«По данным ABW, инициатива и финансирование этой деятельности исходили из России; она представляет собой попытку проведения операции по оказанию влияния на украинских мигрантов в Польше», - сообщил польский чиновник.

Он отметил, что с осени 2025 года подозреваемые занимались вербовкой участников демонстраций, организуемых среди проживающих в Польше украинских беженцев, и выплачивали им вознаграждение.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что в Польше резко выросли антиукраинские настроения. По его словам, в стране происходят нападения на украинцев, их унижения и травля школьников в разных регионах. Кроме того, в польском парламенте предложили выслать из страны всех украинцев. Свое заявление независимый депутат Польского сейма (нижней палаты парламента) Януш Ковальский обусловил тем, что киевский режим встал на сторону преступников из УПА*.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.