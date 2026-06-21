В Польше резко выросли антиукраинские настроения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Я как министр сейчас получаю информацию о фактах, и их много в разных регионах Польши: нападения на украинцев, их унижения, травля детей в школах», - цитирует его украинский новостной интернет-портал TSN.Ua.

Уточняется, что Сибига уже обсудил ситуацию с польскими дипломатами и подчеркнул, что «подобные случаи ксенофобии трудно найти в других странах».

Министр отметил, что подобное отношение к гражданам Украины ставит под угрозу их жизнь и безопасность и призвал Польшу «отбросить в сторону эмоции» по вопросу украинцев.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский вернул самолеты и ракеты, которые поставлялись Киеву, вместо ордена Белого Орла.