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Сибига заявил о росте антиукраинских настроений в Польше

Глава МИД Украины отметил, что получает информацию о нападении на граждан Украины, их унижении и травле детей в школах.
Вероника Левшина 21-06-2026 15:58
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Польше резко выросли антиукраинские настроения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Я как министр сейчас получаю информацию о фактах, и их много в разных регионах Польши: нападения на украинцев, их унижения, травля детей в школах», - цитирует его украинский новостной интернет-портал TSN.Ua.

Уточняется, что Сибига уже обсудил ситуацию с польскими дипломатами и подчеркнул, что «подобные случаи ксенофобии трудно найти в других странах».

Министр отметил, что подобное отношение к гражданам Украины ставит под угрозу их жизнь и безопасность и призвал Польшу «отбросить в сторону эмоции» по вопросу украинцев.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский вернул самолеты и ракеты, которые поставлялись Киеву, вместо ордена Белого Орла.

#в стране и мире #Украина #Польша #нападение #ксенофобия #Сибига
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