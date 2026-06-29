ВКС России ликвидировали украинских боевиков в Николаевке

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации боевиков 54-й отдельной мехбригады ВСУ. Это сделали летчики ВКС России.

Цель обнаружили в Николаевке на территории Донецкой Народной Республики. Враг расположился в одном из покинутых жителями зданий.

По пункту временной дислокации нанесли удар. Экипаж воздушно-космических сил применил две авиабомбы ФАБ-1500, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Уничтожение цели при этом зафиксировали кадры объективного контроля. На видео можно убедиться, что бомбами удалось разрушить часть здания, которое подразделения неприятеля использовали как пункт временной дислокации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.