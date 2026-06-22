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Украинские дроноводы исчезли во вспышке фугасной авиабомбы

На видео можно наблюдать множественные вторичные детонации.
22-06-2026 18:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео ударов фугасными авиабомбами ФАБ-500. Целью стали дроноводы неприятеля и пункт временной дислокации врага. 

Отмечено, что цели находились на территории ДНР. Одна из них - пункт управления беспилотниками 15-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Он располагался в районе населенного пункта Анновка. 

Вторая уничтоженная цель - пункт временной дислокации боевиков из этой же бригады. Он находился в районе населенного пункта Доброполье. 

Ранее сообщалось, что авиабомбы, сброшенные экипажем Су-34, настигли бежавших из Красного Лимана боевиков. В тот раз летчики сбросили ФАБ-1500. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #ДНР #спецоперация #фаб-500
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