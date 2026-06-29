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Эксперт предупредил о скором росте цен на газ в Европе

Ранее консалтинговые компании предупредили, что в грядущий отопительный сезон объединенная Европа рискует войти с минимальным за 15 лет количеством газа в подземных хранилищах.
Ян Брацкий 29-06-2026 15:17
© Фото: Liu Lei, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Европейские страны вышли из отопительного сезона с минимальным количеством газа в подземных хранилищах и до сих пор не начали их заполнять. Об этом «Звезде» рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков. Это грозит дальнейшим ростом цен для конечного потребителя, предупредил он.

«Они вышли из отопительного сезона с остатком топлива в подземных хранилищах в 28%. Они должны были быстро восполнять запасы, но в марте был перекрыт Ормузский пролив, цены на газ в Европе выросли, и они посчитали, что надо подождать, что сейчас пролив откроется и цены упадут. В итоге прошли март, апрель, май, и Катар до сих пор не возобновил поставки. Возник дефицит», - объяснил Юшков.

К внешнеполитическим обстоятельствам прибавились климатические. Экстремальная жара внесла свои коррективы. В таких условиях потребление энергии резко выросло, что только усугубило ситуацию в Европе.

«Во время жары потребление газа возрастает. Больше топлива нужно на кондиционирование, другие источники сбоят. Атомные реакторы также сокращают выработку. Плюс они рукотворно создают себе проблемы, которые связаны с российским газом. Они приняли решение отказаться от него и с 25 апреля запретили импортировать российский СПГ. Им надо еще закачивать газ, они это делают медленно и еще российский газ запрещают. Катарский СПГ тоже не вернулся», - напомнил эксперт.

Ранее сообщалось, что предстоящий отопительный сезон Европа может встретить с минимальными за последние 15 лет запасами газа. Брюссель готовится раскошеливаться. США уже предупредили своих партнеров в Европе о возможном прекращении поставок сжиженного природного газа, если ЕС не смягчит правила контроля за выбросами метана. Штаты считают их «совершенно ненужными». Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен уже заявил, что не пойдет на уступки американской стороне. 

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