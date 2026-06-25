США выдвинули Европе условие по сжиженному газу

США предупредили ЕС о возможном прекращении поставок сжиженного природного газа, если европейские страны не смягчат правила контроля за выбросами метана. Об этом сообщил глава Министерства энергетики США Крис Райт, пишет RT.

По словам Райта, без существенных изменений в правилах ЕС будет испытывать серьезные трудности, причем «совершенно ненужные». Но это не приведет к полному прекращению поставок американского газа. Просто он будет поставляться куда-то еще.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не пойдет на уступки США и другим экспортерам СПГ, требующим пересмотра метановых правил. Вашингтон предупредил, что существующие регламенты и угроза штрафов могут негативно сказаться на торговле. Министры энергетики стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Люксембурге в пятницу, сообщает Bloomberg.

ЕС зависит от американского газа после отказа от поставок из России в 2022 году. При этом борьба с выбросами метана является ключевой климатической целью ЕС. Расхождения в климатической политике стали источником напряженности между ЕС и США.

Согласно новому регламенту ЕС по метану, нефтяные, газовые и угольные компании должны измерять и контролировать выбросы на уровне источников. Запрещаются рутинное сжигание и вентиляция. Также вводятся регулярные обследования на утечки с обязательным ремонтом. Государства-члены должны учитывать все закрытые и заброшенные активы для мониторинга их выбросов.

Для международных рынков создаются платформа прозрачности метана, спутниковый мониторинг и система быстрого оповещения об утечках. С 2027 года новые импортные контракты в ЕС будут возможны только при соблюдении тех же стандартов отчетности, что и у европейских производителей. С 2030 года вводится предельный уровень метановой интенсивности добычи. За нарушения предусмотрены штрафы.

В январе издание Politico сообщило, что Европа уже импортирует четверть своего газа из США, и этот показатель может увеличиться с введением полного запрета на российское топливо в ЕС. Некоторые дипломаты ЕС считают, что США могут использовать энергетическую зависимость Европы для достижения своих внешнеполитических целей.

В феврале вступило в силу постановление о полном запрете на импорт российского газа в Евросоюз. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Импорт СПГ будет окончательно запрещен с 1 января 2027 года, а поставки трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.