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FT: отопительный сезон в ЕС может начаться с минимальными за 15 лет запасами газа

Конфликт между США и Ираном привел к проблемам в поставках сжиженного природного газа через Ормузский пролив.
Глеб Владовский 29-06-2026 10:03
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Предстоящий отопительный сезон в Европе рискует начаться с минимальными за последние 15 лет запасами газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании.

«Хранилища в ЕС завершат критический сезон пополнения запасов газа, который обычно длится с апреля по октябрь, и будут заполнены лишь на 76%... Это будет самый низкий уровень запасов газа как минимум с 2011 года», - говорится в материале.

Как отмечает издание, ближневосточный конфликт привел к прекращению поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив. Именно по нему транспортируется пятая часть мировых запасов энергоресурсов. Кроме того, сократилась добыча в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что ЕС предъявил Турции требование исключить российский газ из поставок, направляемых в Европу. Блок намерен настаивать на том, чтобы в энергоресурсах, идущих из Анкары, не было примесей сырья из РФ.

#в стране и мире #евросоюз #СПГ #отопительный сезон #запасы газа
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