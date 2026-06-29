FT: отопительный сезон в ЕС может начаться с минимальными за 15 лет запасами газа

Предстоящий отопительный сезон в Европе рискует начаться с минимальными за последние 15 лет запасами газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на прогноз консалтинговой компании.

«Хранилища в ЕС завершат критический сезон пополнения запасов газа, который обычно длится с апреля по октябрь, и будут заполнены лишь на 76%... Это будет самый низкий уровень запасов газа как минимум с 2011 года», - говорится в материале.

Как отмечает издание, ближневосточный конфликт привел к прекращению поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив. Именно по нему транспортируется пятая часть мировых запасов энергоресурсов. Кроме того, сократилась добыча в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что ЕС предъявил Турции требование исключить российский газ из поставок, направляемых в Европу. Блок намерен настаивать на том, чтобы в энергоресурсах, идущих из Анкары, не было примесей сырья из РФ.