Политолог уличил Анкару в попытке перехватить инициативу переговорщика у США

Инициативы Турции по возобновлению переговорного процесса по российско-украинскому урегулированию на своей территории - это попытка официальной Анкары перехватить у США роль главного посредника. Таким мнением со «Звездой» поделился доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

«Турция заинтересована выступать переговорной площадкой между Западом и Россией. Это любимый конек Эрдогана. Сейчас, в условиях, когда США со своими инициативами зашли в тупик, он считает, что самое время перехватить эту инициативу. Статус переговорной площадки резко поднимает его международный авторитет. Пока США мнутся с ноги на ногу, Турция предпринимает активные шаги и пользуется данной ситуацией», - объяснил Манойло.

Ранее спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш на полях саммита НАТО в Стамбуле заявил, что мирное урегулирование между Москвой и Киевом не состоялось из-за позиции ряда государств, заинтересованных в продолжении конфликта. Куртулмуш напомнил об усилиях Анкары, которые она приложила в качестве посредника и организатора диалога.

По его мнению, благодаря встречам в резиденции Долмабахче в 2022 году удалось запустить Черноморскую инициативу, предотвратив продовольственный кризис в африканских странах, а также наладить регулярный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Политик вновь акцентировал внимание на готовности турецкой стороны выступить посредником и площадкой для дальнейших договоренностей.

На минувшей неделе президент Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной. Глава государства подчеркнул возможность ведения диалога на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Президент напомнил, что тогда составленные документы были парафированы украинской делегацией, а значит, предложения Киев устраивали.