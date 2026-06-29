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Глава парламента Турции: мир между РФ и Украиной сорвало нежелание некоторых стран

Стамбульский раунд 2022 года не привел к окончательному урегулированию, и последующие попытки возобновить диалог также не дали результата.
Дарья Неяскина 29-06-2026 11:26
© Фото: Luis Soto, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мирное урегулирование между Россией и Украиной не состоялось из-за позиции ряда государств, которые не были заинтересованы в завершении конфликта. С таким заявлением выступил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш на парламентской ассамблее НАТО в Стамбуле.

Он напомнил, что Турция приложила значительные усилия для организации диалога сторон. По словам спикера, в рабочей резиденции президента в Долмабахче в 2022 году прошли встречи, в ходе которых были согласованы проекты почти финального документа. Однако в тот момент ряд государств воспрепятствовали заключению мира и договоренности так и не вступили в силу.

При этом Куртулмуш подчеркнул, что переговоры не прошли даром. Благодаря им удалось запустить Черноморскую зерновую инициативу, что помогло предотвратить продовольственный кризис в ряде стран Африки. Кроме того, были проведены несколько обменов военнопленными между Москвой и Киевом.

Политик выразил надежду, что подобный конструктивный подход победит и при решении других международных проблем. В качестве примера он привел недавние шаги по прекращению войны между Вашингтоном и Тегераном.

Турецкая сторона не раз предлагала свою площадку для продолжения переговоров. Однако стамбульский раунд 2022 года не привел к окончательному урегулированию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, однако они должны учитывать сложившуюся ситуацию на земле.

По словам главы государства, Москва также открыта для диалога и считает осуществимым проводить переговоры на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Путин напомнил, что подготовленные тогда документы были парафированы украинской делегацией, а значит, предложенные условия Киев в тот момент устраивали.

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