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Артиллеристы учли расположение мирных при ударах под Красным Лиманом

Также учитывается расположение российских подразделений, закрепившихся в городе. Каждый выстрел корректируется с учетом этих данных для минимизации рисков.
Алексей Сапожков 29-06-2026 14:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир гаубичного артиллерийского дивизиона группировки войск с позывным Стажер в интервью корреспонденту Алексею Сапожкову рассказал, что при нанесении ударов по позициям противника в районе Красного Лимана артиллеристы учитывали расположение мирных жителей, укрывающихся в подвалах.

«Мы все видели. Каждый разрыв, каждое попадание. И все уничтожили. Мы стараемся работать быстро, точно и четко, чтобы не зацепить наших ребят, которые держатся и закрепились в Красном Лимане. Не попасть по мирным, которые прячутся в подвалах. Мы знаем, где находятся мирные, где враги, где наши. Работаем точно и быстро», - рассказал Стажер.

В небе над Красным Лиманом, который остается одним из наиболее активных участков фронта, украинские формирования активно используют дроны-ретрансляторы. Устанавливаются терминалы Starlink, к БПЛА подключаются другие беспилотники, формируя децентрализованную mesh-сеть. Подавить такую систему наземными средствами РЭБ практически невозможно, поэтому операторы группировки «Запад» сосредоточились на охоте именно на дроны-ретрансляторы. На опубликованных кадрах видно, как один из российских беспилотников идет на таран украинского аппарата.

Подразделения группировки «Запад» продолжают бои в Красном Лимане. За минувшие сутки они заняли четыре опорных пункта и 48 зданий, уничтожив более 40 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.

Штурмовые подразделения группировки войск «Юг» продолжают наступление и зачистку юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, за сутки украинская сторона потеряла там до 95 человек, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.

Юго-западнее Константиновки 102-й мотострелковый полк ранее взял поселок Приют. Как рассказал командир штурмового взвода с позывным Киселев, штурмовики продвигались малыми группами, маскируясь, забрасывали подвалы и траншеи гранатами. При этом противник избегал прямого столкновения, предпочитая отступать и полагаться на дроны.

«Они, наверное, не хотят. Потому что это бусифицированные ребята, которые случайно сюда попали, волей судьбы, и которым жизнь дороже. Поэтому они если знали, что приходим, убегают. Если не знали - они пытаются дать отпор, просто чтобы выжить», - отметил старший стрелок Алексей.

Взятие Приюта позволит российским войскам загнать украинскую группировку в огневой мешок и нарушить логистику. Перерезается дорога между Дружковкой и Константиновкой, по ней точечно работают артиллеристы группировки «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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