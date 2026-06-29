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ВС РФ освободили Богодаровку в Днепропетровской области

По данным ведомства, российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенный пункт.
29-06-2026 12:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, штурмовые подразделения группировки войск «Юг» продолжают наступление и зачистку юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. По данным министерства, за минувшие сутки украинская сторона там потеряла до 95 человек. Помимо живой силы, противник лишился двух боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 31 наземного робототехнического комплекса.

Подразделения группировки «Запад» продолжают бои в Красном Лимане. За сутки они заняли четыре опорных пункта и 48 зданий, уничтожив более 40 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.

В министерстве добавили, что российская авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются противником. Кроме того, под огневое поражение попали места хранения и запуска дальнобойных дронов, места временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #группировка восток #богодаровка
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