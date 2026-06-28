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NYP: Байден снова потерялся на сцене и не мог найти выход

Экс-президент выступил на гала-вечере Демократической партии.
Владимир Рубанов 28-06-2026 08:57
© Фото: Samuel Corum POOL, Global Look Press

Бывший президент США Джо Байден вновь оказался в неловкой ситуации на гала-вечере Демократической партии. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, в субботу в штате Мэриленд Байден произнес речь, в которой защищал свою политику на посту президента и критиковал Дональда Трампа. Во время выступления 83-летний политик щурился, потому что пользовался телесуфлером, и часто кашлял.

В конце речи Байден произнес свой известный лозунг о способности страны справляться с трудностями, а потом ему понадобилась помощь, чтобы понять, с какой стороны покинуть сцену. В поисках выхода он указал на два разных направления, прежде чем развернулся и ушел спиной к зрителям.

Джо Байден в период своей работы на посту президента США запомнился помимо прочего своей забывчивостью. Он неоднократно терялся в мыслях и ошибался, называя людей чужими именами.

Вскоре после ухода Байдена из Белого дома стало известно, что врачи диагностировали у него агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. В сентябре 2025 года бывшему президенту провели операцию Моса для лечения рака кожи. Сообщалось, что его восстановление проходит успешно.

#Дональд Трамп #Джо Байден #Демократическая партия #выступление #мэриленд #экс-президент США
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