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КСИР пообещал «настоящий ад» американским базам на Ближнем Востоке

Ночью Корпус стражей исламской революции заявил о крупномасштабной ракетной и беспилотной операции.
Владимир Рубанов 28-06-2026 08:04
© Фото: Royal Hashemite Court Apaimage Keystone Press Agency, Global Look Press

Командующий ВМС КСИР Ирана заявил, что в ближайшие дни военные базы США в регионе Персидского залива «испытают настоящий ад». Эти слова приводит Press TV.

По словам военачальника, «беспорядочные американские удары» по Сирику не помешают Тегерану доминировать в Ормузском проливе. Однако действия Ирана против нарушителей напомнят другим судам о свободе судоходства.

Ночью Корпус стражей исламской революции заявил о крупномасштабной ракетной и беспилотной операции против восьми американских военных объектов в регионе. В Тегеране назвали эти удары «решающим ответом» на возобновившуюся американскую агрессию против иранской территории.

В своем заявлении КСИР сообщил, что его военно-морские и воздушно-космические силы совместно провели атаку на восемь ключевых военных объектов США, включая авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте и штаб-квартиру Пятого флота США в порту Салман в Бахрейне.

До этого Центральное командование США подтвердило новые удары по военным объектам Ирана. Они стали ответом на предполагаемую атаку Ирана на танкер M/T Kiku под флагом Панамы 27 июня. Судно перевозило более двух миллионов баррелей нефти. По заявлениям американской стороны, проход судов через Ормузский пролив продолжается, США готовы к дальнейшим действиям.

#сша #Иран #Бахрейн #ксир #Ормузский пролив #Военные базы #Кувейт #удары
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