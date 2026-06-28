Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии

У побережья японского острова Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 23:21 мск в 76 км к юго-востоку от города Хатинохе. Как передает RT, очаг землетрясения залегал на глубине 32 км.

Информации о пострадавших не было. Также не поступало информации о разрушениях.

Напомним, на днях в Венесуэле произошло страшное землетрясение, унесшее за собой жизни 1 430 человек. По информации местных властей, 3 142 семьи остались без жилья. Их разместили в специальных убежищах и оказали необходимую медицинскую помощь.

Также известно, что более 14 тысяч человек в Венесуэле числятся пропавшими без вести после разрушительного землетрясения. Геологическая служба США прогнозирует, что произошедшие землетрясения могут привести к числу жертв от 10 тысяч до 100 тысяч человек.