Путин призвал к удержанию экономически обоснованных цен на топливо

Необходимо выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по топливному обеспечению внутреннего рынка.

Российский лидер подчеркнул, что считает необходимым принять системные меры для стабилизации топливного рынка. Они должны соответствовать масштабу текущих вызовов.

«Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», - сказал президент.

Путин добавил, что для оперативного мониторинга ситуации правительством был создан специальный штаб. Он работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Президент также отметил, что необходимо организовать бесперебойное топливное снабжение агропромышленного комплекса. Сезонные графики поставок должны безусловно соблюдаться. Путин напомнил, что от этого зависит урожай.

Помимо этого российский лидер сказал, что нужно свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты. Глава государства предложил руководителям ведущих энергетических компаний рассмотреть дополнительные шаги, которые должны обеспечить бесперебойное и стабильное снабжение топливом граждан и бизнеса, предприятий и социально значимых организаций. Он также призвал обсудить как реализуются уже принятые решения в этом направлении.