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Путин: Россия рассматривает возможность запрета на экспорт дизеля

В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
Дарья Ситникова 28-06-2026 20:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия рассматривает необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что резервы бензина в стране практически соответствуют уровню прошлого года. Он уточнил, что на внутренний рынок поступили накопленные объемы топлива.

С его слов, «здесь нужно и дальше действовать взвешенно и аккуратно». Также необходимо свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты.

Мощности крупнейших НПЗ в России используется на максимуме. Путин рассказал, что правительство РФ создало спецштаб для мониторинга.

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