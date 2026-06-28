Путин: Россия рассматривает возможность запрета на экспорт дизеля

Россия рассматривает необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что резервы бензина в стране практически соответствуют уровню прошлого года. Он уточнил, что на внутренний рынок поступили накопленные объемы топлива.

С его слов, «здесь нужно и дальше действовать взвешенно и аккуратно». Также необходимо свести к минимуму последствия атак на гражданские объекты.

Мощности крупнейших НПЗ в России используется на максимуме. Путин рассказал, что правительство РФ создало спецштаб для мониторинга.