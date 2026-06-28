Премьер-министр Британии Кир Стармер, который скоро оставит свою должность, рассматривает возможность побороться за пост генсека НАТО. Об этом пишет газета The Observer.

В материале утверждается, что Стармер может попытаться добиться своего назначения в 2028 году, когда пройдут выборы генерального секретаря Североатлантического альянса. Сейчас пост генсека НАТО занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Газета обращает внимание, что планы Стармера потребуют «длительной и последовательной» поддержки со стороны британского правительства. В материале приводится мнение сторонников Стармера. К плюсами его кандидатуры они относят высокий уровень авторитета среди коллег по Большой семерке. Также они указывают на тесные отношения Стармера с Владимиром Зеленским - иногда они по ошибке звонят друг другу.

Ранее Financial Times сообщила, что Стармер обещает выделить не менее 1 миллиарда фунтов на оборону дополнительно, перед тем как покинуть свой пост. Газета связывает этот шаг премьера с попыткой укрепить свое политическое наследие на посту главы правительства. Источники сообщили, что во вторник, 30 июня, Стармер намерен представить план инвестиций в оборонный сектор. Его публикация неоднократно откладывалась.

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил в разговоре со «Звездой», что Стармер стал бременем для партии лейбористов, и кто бы ни занял его место в будущем, этому лидеру придется очень трудно. По его словам, отставка премьера назревала давно. С апреля было видно, как постепенно разваливался кабинет Стармера, как уходили в отставку министры, его ведущие соратники. Лейбористы находятся под давлением не только со стороны традиционных оппонентов - консерваторов, но и со стороны крайне правых, которые сейчас набирают вес.