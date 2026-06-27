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Раскрыты планы Стармера перед уходом выделить на оборону 1 млрд фунтов

Общий объем финансирования британской армии в ближайшие четыре года превысит ранее запланированный бюджет примерно на £14,5-15 млрд.
Сергей Дьячкин 27-06-2026 18:22
© Фото: Nadia Caimi, Jna Press, Global Look Press

Объявивший об отставке британский премьер-министр Кир Стармер обещает выделить не менее 1 миллиарда фунтов на оборону дополнительно. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Газета связывает этот шаг премьера с попыткой укрепить свое политическое наследие на посту главы правительства. Источники сообщили, что во вторник, 30 июня, Стармер намерен представить план инвестиций в оборонный сектор. Его публикация неоднократно откладывалась.

Ожидается, что общий объем финансирования британских вооруженных сил в ближайшие четыре года превысит ранее запланированный бюджет примерно на 14,5-15 миллиардов фунтов. Стармер уже предлагал выделить на оборонные нужды дополнительные 13,5 миллиарда. Но с этим не согласился министр обороны Джон Хили, в июне подавший в отставку, сочтя увеличение военного бюджета недостаточным.

Хили настаивал на бюджете в 18 миллиардов фунтов. В своем заявлении об уходе экс-глава британского оборонного ведомства призвал главу кабмина взять на себя обязательство достичь уровня оборонных расходов в 3% от ВВП к 2030 году. По его словам, пока план предусматривает лишь 2,68%.

Новый министр обороны Дэн Джарвис, как рассказали источники, переработал план и принял «непростые решения». В материале говорится, что он отдал больший приоритет боеготовности армии и внедрению во всех войсках автономных технологий, в том числе НРТК, чем предлагал ушедший с поста Хили.

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил в разговоре со «Звездой», что Стармер стал бременем для партии лейбористов, и кто бы ни занял его место в будущем, этому лидеру придется очень трудно. По его словам, отставка премьера назревала давно. С апреля было видно, как постепенно разваливался кабинет Стармера, как уходили в отставку министры, его ведущие соратники. Лейбористы находятся под давлением не только со стороны традиционных оппонентов - консерваторов, но и со стороны крайне правых, которые сейчас набирают вес. 

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