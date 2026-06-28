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Путин посоветовал политикам меньше сидеть в мессенджерах

Президент России подчеркнул, что нужно встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы.
Сергей Дьячкин 28-06-2026 16:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Политикам надо меньше сидеть в мессенджерах и чаще встречаться с людьми. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал, выступая на открытии XXIII съезда партии «Единая Россия».

«Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, "в поле"», - объяснил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что нужно встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы. По словам Путина, необходимо внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив и наказов, которые поступают к Народной программе «Единой России».

Выступая на съезде, глава государства назвал бойцов спецоперации подлинной элитой нашей страны. Он отметил, что вся Россия поддерживает ее героев, верит в свою армию и флот. Путин напомнил, что недоброжелатели хотят пошатнуть единство российского народа, но у них ничего не выйдет.

По словам российского лидера, наша страна уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие. По словам Путина, сил и средств, политической воли у России хватает - в этом ни у кого не должно быть сомнений.

#Владимир Путин #политики #съезд #Единая Россия #мессенджеры #электорат
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