Путин назвал участников СВО подлинной элитой России

Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции подлинной элитой нашей страны. Об этом он сказал на съезде «Единой России».

Вся Россия поддерживает ее героев, верит в свою армию и флот, подчеркнул глава государства. Он добавил, что недоброжелатели хотят пошатнуть единство российского народа, но у них ничего не выйдет.

«И долг "Единой России" - сделать все для победы», - сказал президент.

Верховный главнокомандующий указал, что у партии есть прямая связь с боевыми подразделениями Вооруженных сил РФ, оборонными заводами и массовым волонтерским движением. Он отметил, что нужно и дальше создавать все условия, чтобы российские бойцы продолжили служение стране в гражданских сферах, политике, экономике, государственном и муниципальном управлении.

Путин также отметил, что Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие. По его словам, киевский режим, поддерживаемый Западом, перешел на откровенно террористические методы.