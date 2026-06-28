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Путин назвал участников СВО подлинной элитой России

Российский лидер заявил, что недоброжелатели хотят пошатнуть единство нашего народа, но у них ничего не выйдет.
Гоар Хачатурян 28-06-2026 16:11
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции подлинной элитой нашей страны. Об этом он сказал на съезде «Единой России».

Вся Россия поддерживает ее героев, верит в свою армию и флот, подчеркнул глава государства. Он добавил, что недоброжелатели хотят пошатнуть единство российского народа, но у них ничего не выйдет.

«И долг "Единой России" - сделать все для победы», - сказал президент.

Верховный главнокомандующий указал, что у партии есть прямая связь с боевыми подразделениями Вооруженных сил РФ, оборонными заводами и массовым волонтерским движением. Он отметил, что нужно и дальше создавать все условия, чтобы российские бойцы продолжили служение стране в гражданских сферах, политике, экономике, государственном и муниципальном управлении.

Путин также отметил, что Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие. По его словам, киевский режим, поддерживаемый Западом, перешел на откровенно террористические методы.

#Россия #ВС РФ #элита #бойцы #СВО
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