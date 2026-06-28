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Путин: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нашу страну не могут победить на поле боя, поэтому Запад пробует раскачать политическую ситуацию.
Сергей Дьячкин 28-06-2026 15:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать ее развитие. Об этом глава государства Владимир Путин сказал, выступая на открытии XXIII съезда партии «Единая Россия».

В приветственной речи Президент России отметил, что в мире возникают все новые препятствия для нормального взаимодействия между странами. По словам Путина, киевский режим, поддерживаемый Западом, перешел на откровенно террористические методы. Запад этого не замечает, добавил он.

«Сил и средств, политической воли у нас достаточно, хватает. В этом ни у кого не должно быть сомнений», - сказал Путин.

Он объяснил, что нашу страну не могут победить на поле боя, поэтому Запад пробует раскачать политическую ситуацию. Президент подчеркнул, что наша страна корректирует некоторые планы исходя из ситуации, но все стратегические планы будут реализованы в полном объеме.

По словам главы государства, бойцы спецоперации - подлинная элита нашей страны. Путин отметил, что вся Россия поддерживает ее героев, верит в свою армию и флот.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы. Он пожелал им верить в себя и в свое призвание. Российский лидер отметил, что со школой связана большая часть жизни. Для многих она стала вторым домом, а прощание с ней особо трогательный момент, воспоминания о котором проносится сквозь годы.

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