Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы. Он пожелал им верить в себя и в свое призвание.

«Дорогие выпускники, сердечно поздравляю вас с окончанием школы - замечательным праздником. Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что со школой связана большая часть жизни. Для многих она стала вторым домом, а прощание с ней особо трогательный момент, воспоминания о котором проносится сквозь годы.

«Хочу сердечно поблагодарить ваших учителей. На протяжении всего школьного пути они открывали для вас бесконечный мир знаний и поддерживали в трудную минуту. Делали все для того, чтобы вы выросли достойными людьми», - добавил президент, подчеркнув важность учителей.

Выпускникам скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, продолжить ее историю, уточнил он. Путин выразил уверенность, что у школьников получится осуществить все свои планы.

«Главное, настойчиво и упорно идти к достижению целей. И, конечно, помнить важные школьные уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки», - подчеркнул он.

Президент России пожелал каждому из выпускников поступить в выбранные учебные заведения. И, самое главное, найти свое настоящее призвание. Путин также посоветовал не останавливаться в стремлениях, достигать нового, развиваться и идти вперед. «Мечтайте и делайте», заключил российский лидер.