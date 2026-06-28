МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минтранс подготовил предложения по регулированию самокатов

Глава Минтранса отметил, что предложения будут представлены в ближайшие два-три месяца.
Дарья Ситникова 28-06-2026 15:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Предложения по урегулированию движения электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах практически готовы. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин журналистам в кулуарах XXIII Съезда партии «Единая Россия».

«Предложения все практически готовы», - сказал он.

Никитин отметил, что предложения будут представлены в ближайшие два-три месяца. Другие подробности пока не раскрываются.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года поручил проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности до первого июля. В этот список попали и велосипеды с электрическим двигателем на тротуарах.

Верховный суд РФ ранее подтвердил законность лишения водительских прав за управление электросамокатом в состоянии опьянения. Кроме того, скорость всех прокатных самокатов в России ограничили до 20 км/ч.

#Россия #Минтранс #тротуар #движение #электросамокаты #урегулирование #андрей никитин #электровелосипеды
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 