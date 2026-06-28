Минтранс подготовил предложения по регулированию самокатов

Предложения по урегулированию движения электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах практически готовы. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин журналистам в кулуарах XXIII Съезда партии «Единая Россия».

«Предложения все практически готовы», - сказал он.

Никитин отметил, что предложения будут представлены в ближайшие два-три месяца. Другие подробности пока не раскрываются.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года поручил проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности до первого июля. В этот список попали и велосипеды с электрическим двигателем на тротуарах.

Верховный суд РФ ранее подтвердил законность лишения водительских прав за управление электросамокатом в состоянии опьянения. Кроме того, скорость всех прокатных самокатов в России ограничили до 20 км/ч.