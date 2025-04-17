Скорость всех прокатных самокатов в России ограничили до 20 км/ч

Операторы аренды электросамокатов в России ограничили максимальную разрешенную скорость езды до 20 км/ч, что является средней скоростью водителей СИМ, говорится в совместном сообщении операторов. Решение объясняется необходимостью сократить количество опасных ситуаций на тротуаре.

«Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам», - говорится в заявлении.

Сообщается, что встроенный Iot-модуль технически не будет давать возможность устройству разогнаться больше 20 км/ч. В основном водители СИМ передвигаются со скоростью 17-20 км/ч, однако есть пользователи «с агрессивным стилем вождения», которые ездят с большей скоростью. Однако их менее 1%.

Ограничение вводится с сегодняшнего дня, позже операторы определят, как это повлияет на комфорт участников движения на тротуарах. Отмечается, что именно май является наиболее активным месяцем по аренде электросамокатов.

Напомним, ранее в Госдуме и СК России предложили ввести права для самокатчиков, а сами СИМ отнести к транспортному средству. Для этого в ФЗ о безопасности дорожного движения будут внесены правки.