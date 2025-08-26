Верховный суд разрешил лишать водительских прав за пьяную езду на самокате

Верховный суд РФ подтвердил законность лишения водительских прав за управление электросамокатом в состоянии опьянения, сказано в постановлении суда по делам об административных правонарушениях.

Поводом для разбирательства стало дело жителя Воронежской области, который ночью передвигался на электросамокате без регистрационных знаков в поселке городского типа. Сотрудники ДПС остановили его и направили на медосвидетельствование, которое показало состояние опьянения.

Суд наложил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил его водительских прав на год и 10 месяцев. Мужчина пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда, но оно было признано законным.

Согласно правилам дорожного движения, транспортным средством считается устройство, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования по дорогам, и электросамокат подпадает под это определение, пояснил суд.

В решении указано, что электросамокат, которым управлял заявитель, обладает мощностью 600 Вт (более 0,25 кВт) и максимальной скоростью 45 км/ч, что классифицирует его как транспортное средство, требующее водительского удостоверения соответствующей категории.

Суд подчеркнул, что привлечение к административной ответственности в данном случае не вызывает сомнений в своей законности.

Ранее скорость всех прокатных самокатов в России ограничили до 20 км/ч.