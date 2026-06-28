МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский пообещал поставить памятник Мазепе в Киеве

Глава киевского режима заявил, что гетман, нарушивший присягу русскому царю и перебежавший на сторону шведского короля, не является предателем.
Сергей Дьячкин 28-06-2026 13:54
© Фото: Vladimir Boiko, Russian Look, Global Look Press

Владимир Зеленский анонсировал установку монумента гетману Ивану Мазепе в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее находился памятник создателю СССР Владимиру Ленину. Об этом глава киевского режима заявил в ходе открытия бюста Мазепы в Киево-Печерской лавре, выступление транслировалось в его Telegram-канале.

При этом Зеленский выразил мнение, что Мазепа не является предателем. Военный и политический деятель начала XVIII века, гетман Левобережной Украины, длительное время был сподвижником русского царя Петра I, но в ходе Северной войны перебежал на сторону шведского короля Карла ХII. За измену гетмана лишили полученных титулов и наград, Русская православная церковь предала его анафеме за нарушение присяги на верность русскому царю, данной на Евангелии, а также за то, что он допустил осквернение православных храмов шведскими солдатами.

Еще в 2008 году украинский президент Виктор Ющенко издал указ об установке монумент Мазепе в Киеве и Полтаве. Тогда же он заявлял, что постарается сделать все для снятия с него анафемы. После госпереворота на Украине 2014 года именем Мазепы стали называть улицы. Он изображен на купюре и монете в 10 гривен, введенных в обращение в 2020 году. В августе 2022 года Зеленский присвоил имя Мазепы украинскому корвету.

Научный директор РВИО Михаил Мягков в беседе со «Звездой» констатировал, в современной украинской медийной повестке герои стали предателями, а предатели, такие как Мазепа - героями. На этой истории возрос и Зеленский, и киевский режим. Он также подчеркнул, что режим, сложившийся на Украине, носит неонацистские черты.

#в стране и мире #история #Памятник #Украина #Зеленский #Киевский режим #Гетман #Иван Мазепа
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 