Владимир Зеленский анонсировал установку монумента гетману Ивану Мазепе в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее находился памятник создателю СССР Владимиру Ленину. Об этом глава киевского режима заявил в ходе открытия бюста Мазепы в Киево-Печерской лавре, выступление транслировалось в его Telegram-канале.

При этом Зеленский выразил мнение, что Мазепа не является предателем. Военный и политический деятель начала XVIII века, гетман Левобережной Украины, длительное время был сподвижником русского царя Петра I, но в ходе Северной войны перебежал на сторону шведского короля Карла ХII. За измену гетмана лишили полученных титулов и наград, Русская православная церковь предала его анафеме за нарушение присяги на верность русскому царю, данной на Евангелии, а также за то, что он допустил осквернение православных храмов шведскими солдатами.

Еще в 2008 году украинский президент Виктор Ющенко издал указ об установке монумент Мазепе в Киеве и Полтаве. Тогда же он заявлял, что постарается сделать все для снятия с него анафемы. После госпереворота на Украине 2014 года именем Мазепы стали называть улицы. Он изображен на купюре и монете в 10 гривен, введенных в обращение в 2020 году. В августе 2022 года Зеленский присвоил имя Мазепы украинскому корвету.

Научный директор РВИО Михаил Мягков в беседе со «Звездой» констатировал, в современной украинской медийной повестке герои стали предателями, а предатели, такие как Мазепа - героями. На этой истории возрос и Зеленский, и киевский режим. Он также подчеркнул, что режим, сложившийся на Украине, носит неонацистские черты.