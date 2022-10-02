В Турции спустили на воду корвет «Гетман Иван Мазепа» для ВМС Украины

Данный корвет является одним из четырех судов типа «Ада», над созданием которого работают в Стамбуле в рамках сотрудничества Киева и Анкары.

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В Турции был спущен на воду первый корвет для Военно-морских сил Украины «Гетман Иван Мазепа». Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«Корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС Украины спустили на воду», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Корабль заложили в Турции в сентябре прошлого года. Данный корвет является одним из четырех судов типа «Ада», над созданием которого работают в Стамбуле в рамках сотрудничества Киева и Анкары. Второе плавательное судно этого класса будет заложено в 2023 году.

Накануне стало известно, что глава Минобороны Германии прибыла в Одессу и обещала поставки систем ПВО IRIS-T SLM. При этом уточняется, что Кристина Ламбрехт отказала Украине в поставках немецких танков.