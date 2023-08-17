Мягков: на Украине воспитали общество, которое сегодня готово истребить нас

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Научный директор РВИО Михаил Мягков в беседе со «Звездой» констатировал, что противнику удалось воспитать на Украине общество, которое готово истреблять русских.

«Герои стали предателями, а предатели, такие как Мазепа, Бандера, Шухевич, - героями. На этой истории возрос и Зеленский, и киевский режим. Они воспитали общество, которое сегодня, по сути дела, готово истребить нас», - заметил Мягков в студии нашего канала на форуме «Армия-2023».

Михаил Мягков добавил, что режим, сложившийся на Украине, носит неонацистские черты - украинское общество делит людей на сорта, считая жителей Донбасса чем-то вроде унтерменшей, используя для этого обозначения слова вроде «русня» или «ватник».

Ранее исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил «Звезде», что «глобальный Юг» не поддержал противника и это информационная победа.