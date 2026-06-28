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В Константиновке за сутки уничтожено до 100 боевиков

Также ВСУ потеряли бронеавтомобиль «MaxxPro», 20 пикапов, два квадроцикла, 31 НРТК и 21 пункт управления бесплотниками.
28-06-2026 12:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Константиновке в ДНР за сутки было уничтожено до 100 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что кроме потерь в живой силе ВСУ лишились бронеавтомобиля «MaxxPro», 20 пикапов, двух квадроциклов, 31 НРТК. Уничтожен 21 пункт управления беспилотниками.

Отмечается, что всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих. Сожжены два бронетранспортера М113, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Штурмовики «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Идет зачистка и уничтожение разрозненных групп националистов в юго-западной части Константиновки. За сутки наши бойцы освободили 26 зданий.

Также в МО РФ заявили, что в Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление в западном направлении, успешно уничтожая силы ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, действуя в северо-западной части города, взяли пять опорных пунктов и 59 зданий.

Кроме этого в Минобороны сообщили, что освобождение Писанцев в Днепропетровской области дало возможность войскам группировки «Восток» взять стратегически важный рубеж. Это значительно ослабило оборону ВСУ и создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения и расширения зоны контроля ВС РФ в Днепропетровской области. Штурмовые отряды 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии прорвали оборону противника и полностью взяли под контроль Писанцы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #ДНР #штурмовики #константиновка #потери ВСУ #Продвижение #Южная группировка войск
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