Освобождение Писанцев в Днепропетровской области дало возможность войскам группировки «Восток» взять стратегически важный рубеж, сообщило Минобороны России. Это значительно ослабило оборону ВСУ и создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения и расширения зоны контроля ВС РФ в Днепропетровской области.

Штурмовые отряды 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии прорвали оборону противника и полностью взяли под контроль Писанцы. В ходе интенсивных боев на этом направлении уничтожено до взвода вражеских сил. Кроме того, выявлены и поражены укрытия с военной техникой.

Потери противника составили пять боевых бронированных машин, шесть транспортных средств для снабжения, семь наземных роботов и 23 тяжелых ударных гексакоптера типа «Баба-яга». Российская армия освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области, сообщили ранее в военном ведомстве.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.