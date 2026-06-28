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Освобождение Писанцев позволило ВС РФ взять стратегически важный рубеж

Взятие населенного пункта нарушило устойчивость обороны ВСУ, отметили в Минобороны.
28-06-2026 12:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Освобождение Писанцев в Днепропетровской области дало возможность войскам группировки «Восток» взять стратегически важный рубеж, сообщило Минобороны России. Это значительно ослабило оборону ВСУ и создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения и расширения зоны контроля ВС РФ в Днепропетровской области.

Штурмовые отряды 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии прорвали оборону противника и полностью взяли под контроль Писанцы. В ходе интенсивных боев на этом направлении уничтожено до взвода вражеских сил. Кроме того, выявлены и поражены укрытия с военной техникой.

Потери противника составили пять боевых бронированных машин, шесть транспортных средств для снабжения, семь наземных роботов и 23 тяжелых ударных гексакоптера типа «Баба-яга». Российская армия освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области, сообщили ранее в военном ведомстве.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #освобождение #спецоперация #Днепропетровская область #группировка войск «Восток» #Писанцы
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