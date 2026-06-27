ВС РФ уничтожили два МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что удар был нанесен по аэродрому Вознесенск. Кроме истребителей была поражена наземная техника обеспечения ВСУ.

В ходе ведения разведывательно-ударных действий наши бойцы выявили на аэродроме подготовку к вылету двух украинских истребителей МиГ-29. Один из боевых самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель производил заправку от топливозаправщика внутри укрытия.

В результате удара по аэродрому с применением двух БПЛА «Герань-4 Сикер» были уничтожены оба самолета. Та же участь постигла топливозаправщик, специальный автомобиль АПА-5Д и летный и инженерно-технический состав ВСУ, прибывший для подготовки самолетов к вылету.

Накануне Министерство обороны России опубликовало видеокадры ударов по железнодорожной инфраструктуре, использовавшейся в интересах ВСУ. Для поражения целей применялись «Герань-2 Сикер». Как сообщили в оборонном ведомстве, за сутки было нанесено пять ударов по железнодорожным локомотивам. Два из них были укрыты под автомобильным мостом в городе Запорожье Запорожской области. Еще три находились на участке железной дороги между населенными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.