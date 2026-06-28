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В США оценили ущерб от удара по американской базе в Бахрейне в $400 млн

На базе повреждены оперативный штаб, около десяти зданий и терминалы связи.
Владимир Рубанов 28-06-2026 10:58
© Фото: Mamoun Wazwaz Keystone Press Agency, Global Look Press

Восстановление базы ВМС США в Бахрейне после иранских атак может обойтись США примерно в 400 млн долларов. Такую оценку приводит The Wall Street Journal на основе спутниковых снимков.

С конца февраля по июнь Иран регулярно наносил удары по базе, что привело к значительным разрушениям. Повреждены оперативный штаб, около десяти зданий и терминалы связи.

Общий ущерб американским базам от действий Ирана аналитики оценивают в диапазоне от 2,2 млрд до 5,1 млрд долларов, говорился в материале. Месяц назад Пентагон оценил затраты на войну против Ирана в 29 млрд долларов, но не включил в эту сумму расходы на восстановление баз, о чем сообщил глава финансового управления Пентагона Джей Херст в Конгрессе.

Военное руководство США рассматривает возможность реорганизации базы в Бахрейне, пишет WSJ, ссылаясь на источники. Кроме того, в Пентагоне обдумывают сокращение присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии, а также перенос некоторых баз на запад, где они будут менее уязвимы для иранских ракет и беспилотников.

В связи с этим разрушенные объекты могут не восстановить. Собеседники издания подчеркивают, что окончательные решения еще не приняты. Но два источника заявили, что одной из новых возможных локаций для размещения американских сил рассматривается Израиль.

Минувшей ночью Иран снова атаковал авиабазу США в Кувейте и объекты Пятого флота в Бахрейне. В КСИР заявили, что американцы нарушили меморандум, который недавно подписали с Тегераном. В Центральном командовании США до этого сообщили об ударах по целям в Иране. Причиной стала атака на танкер в Ормузском проливе.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Иран #Бахрейн #Военные базы #Персидский залив
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