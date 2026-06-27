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Премьер Латвии назвал Украину источником ископаемых для ЕС

Премьер заявил, нужно рассматривать Киев как партнера в поставке полезных ископаемых для европейской промышленности.
Владимир Рубанов 27-06-2026 08:55
© Фото: Jan Woitas dpa, Global Look Press

Интеграция Украины в Европейский союз откроет доступ к ее богатым природным ресурсам, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбертс в интервью телеканалу TVP WORLD. По его словам, на Украине сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых, которые могут восполнить их дефицит в ЕС, пишет Life.ru.

Кулбертс подчеркнул, что Украина представляет собой стратегического партнера для Европы в вопросах добычи природных ресурсов, необходимых для развития промышленности. В ответ на уточняющий вопрос журналиста он пояснил, что речь идет о необходимости рассматривать Киев не как конкурента, а как союзника.

Ранее Киев отдал тендер на разработку месторождения лития американскому миллиардеру Рональду С. Лаудеру, другу Дональда Трампа. Среди инвесторов также TechMet, частично принадлежащая американскому правительству.

В прошлом году Украина и США подписали соглашение, предоставляющее американцам доступ к полезным ископаемым страны. Президент США заявил, что эта сделка гарантирует безопасность американских инвестиций и позволяет США «начать копать и делать то, что должны».

Брюссель начал официальные переговоры с Киевом о вступлении. При этом в ЕС называют Украину самым сложным кандидатом в Евросоюз.

#Украина #ресурсы #евросоюз #Латвия #Промышленность #вступление #полезные ископаемые
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