NYT: Украина отдала проект по добыче лития близким к Трампу инвесторам

Украина присудила тендер на разработку крупного государственного месторождения лития инвесторам, в число которых входит миллиардер Рональд С. Лаудер, друг президента Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Решение о передаче приняла комиссия правительства Украины. Для окончательного исполнения решения нужно формальное одобрение кабинета министров. При этом чиновники подтвердили, что фактически сделка уже заключена.

По словам журналиста, Лаудер является наследником косметической империи и знаком с американским лидером со студенческих лет. Кроме того, в состав инвесторов входит TechMet - энергетическая компания, которая частично принадлежит инвестиционному агентству правительства США.

До этого директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак заявила, что Киев может рассекретить данные о залежах урана в стране. Она добавила, что власти уже раскрыли информацию о ключевых группах полезных ископаемых - алмазах, золоте, литии, ниобии, тантале, титане, цирконии, скандии, платине, иридии, осмии, палладии.

Украинское правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых в рамках договора о недрах с США. Трамп обещал, что США будут оберегать территории Украины в местах разработки ресурсов.