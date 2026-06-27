Задержанный Францией танкер Deliver встал на якорь близ Марселя

Танкер Deliver, который задержала Франция, прибыл в залив Фос, где его передадут в распоряжение прокуратуры Марселя. Там же его поставят на якорную стоянку. Об этом сообщает морская префектура Франции по Средиземному морю.

На время расследования вокруг танкера установят закрытую зону, запрещенную для судоходства и полетов. За охрану судна будет отвечать морская жандармерия и ВМС Франции.

Напомним, о задержании танкера Deliver стало известно 25 июня. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. С его слов, судно якобы относится к теневому флоту России.

В этот же день посольство России в Париже назвало задержание танкера незаконным с точки зрения международного права, добавив, что это очередной факт пиратства. Стало известно, что в операции по захвату Deliver приняла участие Великобритания, а также ВМС Евросоюза.