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Франция задержала танкер Deliver, якобы шедший из Приморска

Морская префектура Франции уточнила, что судно двигалось под флагом Камеруна.
Владимир Рубанов 25-06-2026 13:40
© Фото: Frank Behling, marinetraffic.com © Видео: Instagram*/emmanuelmacron

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что французские военно-морские силы задержали танкер в Средиземном море у берегов Сицилии. По данным Парижа, судно связано с Россией и якобы шло из Приморска.

Макрон назвал это действие «новым шагом против "теневого флота"». Танкер под названием Deliver, как сообщили французские власти, был задержан за нарушение морского права. Морская префектура Франции подтвердила, что судно двигалось под флагом Камеруна.

Ранее премьер-министр Кир Стармер сообщил о захвате британскими военными в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos. По его словам, судно, предположительно, принадлежало «теневому флоту». Операция длилась более шести часов.

До этого французский военно-морской флот задержал в Атлантическом океане нефтяной танкер Tago. Сообщалось, что капитану судна грозит до года лишения свободы и штраф в 150 тысяч евро. Это был четвертый перехваченный Францией корабль, который Евросоюз причисляет к «теневому флоту» России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал захват танкера как действие, близкое к пиратству. Он также сообщил, что российская сторона предпринимает меры для защиты груза, учитывая предыдущий негативный опыт.

#Франция #Средиземное море #Эмманюэль Макрон #танкер #Захват #Сицилия
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