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Посольство РФ назвало пиратством задержание Францией танкера Deliver

Власти Франции не уведомляли посольство России о задержании танкера, следовавшего под флагом Камеруна.
Дарья Ситникова 25-06-2026 20:49
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Задержание танкера Deliver Францией незаконно с точки зрения международного права, это очередной факт пиратства. Об этом сообщил ТАСС в посольстве России.

Как сообщили в дипмиссии, французские власти не уведомляли посольство России о задержании танкера, следовавшего под флагом Камеруна. Ко всему этому, в посольстве РФ в Париже назвали недопустимыми действиям ВМС Франции.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, судно якобы относится к так называемому теневому флоту России. Он отметил, что танкер проходил вблизи Сицилии «с нарушением морского права».

В операции приняла участие Британия, а также миссия ВМС Евросоюза. Между тем, стало известно, что Лондон собирается продавать нефть с танкера Smyrtos, который британские военные захватили 14 июня в Ла-Манше.

Сейчас танкер Deliver сопровождается к месту якорной стоянки для продолжения проверок. По предварительным данным, россиян среди экипажа нет.

#Россия #Франция #танкер #Задержание #международное право #Пиратство #Deliver
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