МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,8

Очаг землетрясения залегал на глубине 201 километр и был зафиксирован в 168 километрах от города Кундуз.
Дарья Ситникова 27-06-2026 22:28
© Фото: Ivan Damanik, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

На северо-востоке Афганистана в районе горного хребта Гиндукуш произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение зафиксировали в 13.34 по местному времени (16.34 мск) в 168 километрах от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 201 километр.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Последствия пока что также неизвестны.

Мощное землетрясение ранее было зафиксировано в Венесуэле, там произошли два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Количество погибших в результате разрушительного сейсмособытия достигло 1 430 человек, более 50 тысяч числятся пропавшими без вести.

Разрушены десятки кварталов в Каракасе и Ла Гуайре. Частично разрушены здания в прибрежной зоне. Повреждены взлетные полосы международного аэропорта Симона Боливара.

#в стране и мире #Афганистан #землетрясение #Гиндукуш #сейсмологический центр
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 