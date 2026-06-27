В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,8

На северо-востоке Афганистана в районе горного хребта Гиндукуш произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение зафиксировали в 13.34 по местному времени (16.34 мск) в 168 километрах от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 201 километр.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Последствия пока что также неизвестны.

Мощное землетрясение ранее было зафиксировано в Венесуэле, там произошли два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Количество погибших в результате разрушительного сейсмособытия достигло 1 430 человек, более 50 тысяч числятся пропавшими без вести.

Разрушены десятки кварталов в Каракасе и Ла Гуайре. Частично разрушены здания в прибрежной зоне. Повреждены взлетные полосы международного аэропорта Симона Боливара.