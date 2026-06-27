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Маргарита Кувшинова взяла золото в прыжках в воду на ЧЕ

В соревнованиях среди девушек до 15 лет Кувшинова набрала 348,25 балла.
Сергей Дьячкин 27-06-2026 21:03
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Российская спортсменка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров. Соревнования проходят в Будапеште. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта РФ в официальном Telegram-канале.

«Отличное начало финалов! Маргарита Кувшинова забирает в копилку золото на вышке 10 м. Поздравляем спортсменку! Впереди нас ждут выступления на трамплинах 3 м», - говорится в публикации.

Отмечается, что в соревнованиях среди девушек до 15 лет Кувшинова набрала 348,25 балла. На втором месте - представительница Венгрии Лука Фехер с результатом 319,15 балла. Бронза у белорусской спортсменки Александры Пузь, ее результат - 306,90 балла.

Чемпионат Европы проходить до 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить спортсменов из нашей страны до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.

В апреле бюро World Aquatics объявило о снятии всех ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское гражданство. Данное решение международные спортивные чиновники приняли по итогам консультаций с подразделениями по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

В мае российские синхронистки завоевали золотые медали в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане. Сборная, за которую выступали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, получила недосягаемые для соперниц 260,0196 балла. Компанию нашим спортсменкам на пьедестале составили китаянки и итальянки, занявшие второе и третье места соответственно.

#Спорт #в стране и мире #Будапешт #чемпионат Европы #Золотая медаль #прыжки в воду #водные виды спорта #маргарита кувшинова
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