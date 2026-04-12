World Aquatics допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о снятии всех ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское гражданство. Данное решение международные спортивные чиновники приняли по итогам консультаций с подразделениями по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

«Взрослым спортсменам с белорусским и российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, - с соответствующей униформой, флагами и гимнами», - говорится в заявлении на сайте World Aquatics.

Ранее стало известно, что сборная Украины по водному поло отказалась от игры с россиянами на Кубке мира. Встреча должна была состояться 12 апреля в 16.00 по московскому времени. На кону седьмое место в турнире. До этого украинцы проиграли сборной Австралии, а россияне уступили румынам. Для нашей сборной этот турнир является первым под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году. До этого спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) одобрили участие молодежных и юношеских сборных России в международных соревнованиях. Сейчас разрабатывается механизм реализации этого решения, так как многие страны выражают протест. Международная и европейская федерации активно работают над созданием подходящей формулы.