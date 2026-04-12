МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

World Aquatics допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

Взрослым спортсменам с белорусским и российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics с соответствующей униформой, флагами и гимнами.
Ян Брацкий 13-04-2026 15:36
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press

Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о снятии всех ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское гражданство. Данное решение международные спортивные чиновники приняли по итогам консультаций с подразделениями по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

«Взрослым спортсменам с белорусским и российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, - с соответствующей униформой, флагами и гимнами», - говорится в заявлении на сайте World Aquatics.

Ранее стало известно, что сборная Украины по водному поло отказалась от игры с россиянами на Кубке мира. Встреча должна была состояться 12 апреля в 16.00 по московскому времени. На кону седьмое место в турнире. До этого украинцы проиграли сборной Австралии, а россияне уступили румынам. Для нашей сборной этот турнир является первым под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году. До этого спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) одобрили участие молодежных и юношеских сборных России в международных соревнованиях. Сейчас разрабатывается механизм реализации этого решения, так как многие страны выражают протест. Международная и европейская федерации активно работают над созданием подходящей формулы.

#Спорт #Россия #белоруссия #санкции #водное поло #World Aquatics
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 