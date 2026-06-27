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Военный эксперт: реакция Ирана определяет ход переговоров по Ближнему Востоку

Александр Храмчихин отметил, что когда Иран реагирует на удары США жестко - Америка отступает.
Сергей Дьячкин 27-06-2026 18:58
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Дальнейшее развитие переговорного процесса по урегулированию на Ближнем Востоке будет определять ответная реакция Ирана на удары США, которые произошли накануне. Таким мнением поделился со «Звездой» независимый военный эксперт Александр Храмчихин.

По его мнению, сейчас Иран обладает инициативой в переговорном процессе. Храмчихин отметил, что пока Исламская Республика реагирует максимально жестко.

«В данном случае все зависит от Ирана - как он отреагирует, то и будет дальше», - объяснил эксперт.

Храмчихин считает, что при жесткой, но не слишком жесткой реакции Ирана, Соединенные Штаты, как правило, отступают. Эскалация на этом сразу прекращается.

«Дальше вроде бы возобновляется этот мирный процесс и война отступает», - пояснил Храмчихин.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что якобы запустил минимум четыре дрона, атаковавших суда в Ормузском проливе. Центральное командование США подтвердило нанесение ударов по Ирану в качестве ответа на якобы имевшее место нападение дронов. Американские ВВС ударили по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям.

Ответ Ирана не заставил себя долго ждать - были нанесены удары по нескольким местам дислокации ВС США на Ближнем Востоке. Глава комитета по нацбезопасности иранского парламента заявил, что президент США Дональд Трамп не продемонстрировал приверженность к принципам переговоров и условиям прекращения огня. Он предупредил, что любое «безрассудное нарушение режима прекращения огня» с американской стороны приведет к «отступлению и сожалениям», передает.

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