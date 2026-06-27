Эксперт: итоги мирного соглашения с Ливаном зависят от «Хезболлы»

Рамочное соглашение о прекращении огня, которое заключили США, Израиль и Ливан, не имеет никакого смысла и силы без участия в переговорном процессе ливанской шиитской организации «Хезболла». Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

По мнению эксперта, пока сложно судить как отразиться на ситуации в регионе рамочное соглашение о прекращении огня, которое заключили США, Израиль и Ливан. По словам Семенова, оно должно дать устойчивость для американо-иранского меморандума, чтобы прекратились боевые действия. С другой стороны это соглашение направлено против «Хезболлы».

«Многое зависит от готовности "Хезболлы" следовать положениям этого соглашения. А здесь возникает главная проблема, потому что "Хезболла" не собирается разоружаться и намерена дальше оставаться действующим актором в Ливане», - объяснил Семенов.

По мнению политолога, ситуация достаточно сложная. И подписание соглашения само по себе ни на что не влияет без согласия на него «Хезболлы». Без учета организации как стороны переговоров это не имеет смысла.

«"Хезболла" не чувствует себя проигравшей и в этой ситуации не видит никаких перспектив для нормализации, для полноценного мира с Израилем. Если "Хезболла" сложит оружие, это откроет для Израиля возможности более активно действовать в Ливане вплоть до оккупации еще большей территории», - рассказал Семенов.

Он подчеркнул, что «Хезболла» остается единственной силой, способной сдерживать Израиль, поэтому разоружение для самой группировки неприемлемо. По его словам, сейчас «Хезболла» выступает не просто как отдельная группировка а как сила, которая обеспечивает безопасность Ливана от действий Израиля.

Ранее сообщалось, что в столице Ливана Бейруте вспыхнули протесты после соглашения с Израилем, которое было достигнуто при участии США. В центр Бейрута прорвались на мотоциклах сторонники «Хезболлы». Позже военнослужащие ливанской армии восстановили контроль над этим районом.

США, Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение о прекращении огня. Документ подписан после пяти раундов переговоров и предусматривает постепенный вывод армии обороны Израиля с юга Ливана по мере разоружения «Хезболлы». Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер подчеркнул, что в трехстороннем рамочном соглашении «нет места Ирану и "Хезболле", а путь к миру между Израилем и Ливаном открыт».