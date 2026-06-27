В Бейруте прошли протесты противников сделки Израиля и Ливана

В столице Ливана Бейруте вспыхнули протесты после соглашения с Израилем, которое было достигнуто при участии США. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Ливанская армия применила силу для разгона демонстрантов, говорится в сообщении. Митинги прошли в нескольких районах города, в том числе, в правительственном квартале. Несогласные с решением властей жгли покрышки, забрасывали военных камнями.

В центр Бейрута прорвались на мотоциклах сторонники шиитской организации «Хезболла», уточнил ТАСС. Позже военнослужащие ливанской армии восстановили контроль над этим районом. Столкновения между военными патрулями и демонстрантами произошли на автостраде у аэропорта, где протестующие бросали камни в солдат. Арестов участников беспорядков пока не было. Митинг прошел также на набережной Рамлет-эль-Бейда, расположенной рядом с шиитскими районами.

США, Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение о прекращении огня. Документ подписан после пяти раундов переговоров и предусматривает постепенный вывод армии обороны Израиля с юга Ливана по мере разоружения «Хезболлы».

«Трехстороннее соглашение, которое мы подписываем сегодня, - это первый шаг на пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Ливана, обеспечению постоянного и окончательного прекращения боевых действий, возвращению нашего народа на свою землю и возможности для всех ливанцев жить в мире, безопасности и процветании», - заявила посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер подчеркнул, что в трехстороннем рамочном соглашении «нет места Ирану и "Хезболле", а путь к миру между Израилем и Ливаном открыт».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 июня заявил, что израильская армия будет оставаться в «зоне безопасности» на юге Ливана до тех пор, пока шиитское движение «Хезболла» не будет полностью разоружено. Он назвал переговоры между Израилем и Ливаном в США значительным успехом для своей страны.