Al Hadath: ЦАХАЛ покинет один район Ливана после подписания меморандума

В Вашингтоне проходят переговоры между делегациями Ливана и Израиля, где обсуждается меморандум о намерениях в сфере безопасности. Этот документ подготовили американские эксперты, сообщает Al Hadath со ссылкой на источник в Госдепартаменте. Ожидается, что стороны могут подписать меморандум по итогам пятого раунда переговоров, который скоро завершится, пишет aif.ru.

Израиль может вывести своих военных из одного района на юге Ливана в знак доброй воли. В этом районе планируется создать пилотную зону, где будут размещены подразделения ливанской армии. Район для этого пока не выбран. Целью эксперимента является демонстрация способности военных поддерживать порядок и противостоять влиянию шиитской группировки «Хезболла».

Ливанское правительство требует от Израиля вывести войска со своей территории. Израиль готов к этому, но только при условии, что ливанские власти предпримут определенные шаги, сообщал ранее Al Hadath.

Израиль настаивает, что перед этим ливанские вооруженные силы должны провести рейд на возвышенности Али-эт-Тахер на юге страны. В рамках этой операции необходимо обыскать и уничтожить подземные туннели «Хезболлы» в этом районе. Переговоры в Вашингтоне проходят с 23 июня.