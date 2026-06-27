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Лантратова заявила, что вопрос по возвращению курян с Украины закрыт

Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала, что готовится новый обмен военнопленными - уже переданы их списки.
Сергей Дьячкин 27-06-2026 14:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова корреспонденту «Звезды» Андрею Вакуле.

Она рассказала, что возвращение россиян растянулось на 23 месяца. Лантратова отметила, что до самого последнего момента не знала, удастся ли его успешно осуществить. Она подчеркнула, что пришлось долго биться за то, чтоб закрыть вопрос с жителями Курской области, которых удерживали на Украине. Лантратова отметила вклад губернатора Курской области Александра Хинштейна, который держал весь процесс на личном контроле.

«Мы неоднократно проговаривали наши действия, согласовывали с украинской стороной. Но нам удалось, надо отдать должное, создать нужный контакт», - отметила уполномоченный по правам человека в РФ.

Она напомнила, что первые переговоры с ее участием прошли всего три недели назад. За это время удалось достичь впечатляющего прогресса - 550 российских военнослужащих вернулись домой. Лантратова подчеркнула помощь Минобороны России и спецслужб, участвовавших в обмене. Также удалось воссоединить пять семей, и, в этот раз, еще семь россиян вернулись на Родину.

«Жители Курской области все вернулись домой <...> Я надеюсь что новый обмен - и военнопленными и гражданскими будет в скором времени. Списками мы обменялись, сейчас отработаем, надеюсь в ближайшее время встретимся, чтобы увидеть результат», - подытожила Лантратова.

Омбудсмен рассказала, что куряне были захвачены во время вторжения ВСУ в селе Любимовка, Ольговка, Судже, Замостье. Некоторые были ранены. Их семьи долгое время не знали судьбу своих родных.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жители региона были захвачены в плен в 2024 году. Украинская сторона скрывала факт их пребывания на своей территории. Ранее утверждалось, что больше граждан России на Украине не удерживается, но это оказалось не так.

До этого, 26 июня, российская сторона вернула 160 своих военнослужащих и передала Киеву 160 военнопленных ВСУ. Перед вылетом в Россию наши бойцы находились на территории Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую поддержку.

#возвращение #Украина #россияне #наш эксклюзив #Яна Лантратова #Уполномоченный по правам человека в РФ #жители Курской области
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