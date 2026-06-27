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Из украинского плена вернули пятерых жителей Курской области

Вместе с курскими жителями домой вернулись еще два человека из других регионов.
Владимир Рубанов 27-06-2026 12:32
© Фото: lantratovaDOBRO, Telegram © Видео: ТРК Звезда

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о возвращении пяти граждан из Курской области из украинского плена. Этих людей освободили в результате гуманитарной работы с украинской стороной.

Вместе с курскими жителями домой вернулись еще два человека из других регионов. Лантратова выразила признательность министерству обороны России, всем задействованным службам и представителям Белоруссии.

Омбудсмен рассказала, что куряне были захвачены во время вторжения ВСУ в селе Любимовка, Ольговка, Судже, Замостье. Некоторые были ранены. Их семьи долгое время не знали судьбу своих родных.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жители региона были захвачены в плен в 2024 году. Украинская сторона скрывала факт их пребывания на своей территории. Ранее утверждалось, что больше граждан России на Украине не удерживается, но это оказалось не так.

До этого, 26 июня, российская сторона вернула 160 своих военнослужащих и передала Киеву 160 военнопленных ВСУ. Перед вылетом в Россию наши бойцы находились на территории Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую поддержку.

#возвращение #Украина #Курская область #пленные #Яна Лантратова #Уполномоченный по правам человека в РФ
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