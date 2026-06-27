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ВСУ пытались бежать из Красного Лимана на базу отдыха «Голубые озера»

В результате удара авиабомбами ФАБ-500 было ликвидировано до 30 украинских солдат.
27-06-2026 12:08
© Фото: Минобороны России

Украинские боевики пытались бежать из Красного Лимана на базу отдыха «Голубые озера». Об этом говорится в новой сводке Минобороны России о ходе проведения спецоперации.

Штурмовые группы 25-й армии продолжают наступать на запад и ликвидировать силы ВСУ в Красном Лимане. Бойцы 67-й мотострелковой дивизии, действуя в северо-западной части города, заняли пять ключевых точек и 57 зданий.

Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-500 для изоляции района боевых действий. Целью атаки стали боевики из 60-й механизированной бригады ВСУ, которые пытались скрыться из города и добраться до базы отдыха «Голубые озера». В результате удара было ликвидировано до 30 украинских солдат.

За враг понес потери числом до 40 вражеских бойцов. Кроме того, уничтожены три автомобиля, четыре беспилотных аппарата, девять центров управления дронами и склад с боеприпасами.

Ранее Минобороны показало, как экипаж ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар нанесли военнослужащие 176-го отряда РХБЗ 25-й армии. Цель обнаружили с помощью беспилотников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Украина #ДНР #ВСУ #спецоперация #фаб-500 #красный лиман
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