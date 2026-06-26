Горемыкин: ВС РФ прочно удерживают инициативу по всей линии фронта

Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что Вооруженные силы России прочно удерживают инициативу по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Он сказал это на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.

«Российская армия, выполняя волю народа, продолжает решать задачи специальной военной операции, прочно удерживая инициативу на всей линии фронта. Каждому нашему воину присуще ясное понимание того, что он борется за правое дело», - отметил Горемыкин.

Он добавил, что наши Вооруженные силы, в отличие от одержимого реваншем врага, отстаивают суверенитет и независимость государства. Также военнослужащие сражаются за право на свободное и самостоятельное развитие. Для этого, подчеркнул Горемыкин, необходимо искоренить абсолютное зло - нацизм.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, что нет места, где бы не было наступления российских войск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.